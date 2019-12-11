Депутаты из Петербурга предложили снять запрет на заграничное сырье для вина

На заседании Законодательного Собрания депутат Денис Четырбок предложил ввести поправку в федеральный законопроект о запрете на использование иностранных материалов для производства алкогольных напитков. Поправка исключит несоответствие, при котором изготовленное в России из импортного сырья вино почему-то вином считаться не может.

Он рассказал, что отсутствие поставок скажется также работе завода «Игристые вина». Данный завод расположен в Петербурге.

«На улицы пойдут несколько сотен работников, а бюджет перестанет получать отчисления более 1 млрд рублей», — рассказал депутат.

«Между тем, мы подробно обсудили это вопрос и, по оценкам экспертов, отечественных материалов сейчас недостаточно. Нам пока не по силам удовлетворить собственные потребности. Это приведет к автоматическому закрытию предприятий», — считает парламентарий.

Инициативу поддержал и депутат Александр Рассудов. В своем выступлении он отметил:«Авторы федерального закона, видимо, решили, что в нашей стране виноград растет также хорошо, как всем известный борщевик. Хотя это абсолютно не так».

Поправку в законопроект приняли в двух чтениях и направили в Госдуму.

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