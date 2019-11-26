Уволенный за драку сотрудник СПбГУ через суд получил работу и 300 тысяч

Василеостровский районный суд Петербурга вынес решение по иску экс-сотрудника СПбГУ Игоря Коровина. Его увольнение признано незаконным.

Коровин будет восстановлен в должности и получит компенсацию. Ему выплатят 313 тыс. 713 рублей за вынужденный прогул с июня по ноябрь и 20 тыс. рублей за моральный вред, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На работу в СПбГУ Игорь Коровин был принят летом 2009 года. Свой путь он начинал с должности инженера охраны труда Управления безопасности труда и жизнедеятельности. Четыре года спустя был переведен на пост заместителя начальника отдела охраны труда.

Уволили Коровина в июне 2019 года. Причиной этого стало решение Комиссии по этике СПбГУ. Один из сотрудников подал жалобу на Коровина и сообщил, что тот избил его в рабочее время и порвал ему свитер. Пострадавший зафиксировал побои и обратился в полицию.

Сам Коровин факт конфликта не отрицает. Но настаивает на том, что решение об увольнение было принято незаконно. Суд с позицией уволенного сотрудника согласился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в СПбГУ планируют открыть научный центр по изучению проблем домашнего насилия.