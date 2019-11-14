На базе СПбГУ откроется научный центр по изучению проблем домашнего насилия

На базе СПбГУ откроется научный центр по изучению проблем домашнего насилия
Ежегодно тысячи людей становятся жертвами домашнего насилия. Фото: pixabay.com

Инициатором создания научного центра выступил профессор кафедры уголовного права СПбГУ Владислав Щепельков.

Причиной возникновения такой идеи стало скандальное убийство аспирантки вуза доцентом Олегом Соколовым. После трагического события интернет-пользователи обрушили шквал «недопустимых комментариев» в адрес погибшей. Как отмечает профессор Щепельков, именно такая реакция окружающих заставляет жертв домашнего насилия молчать о происходящем.

Создание центра изучения проблем домашнего насилия анонсировала пресс-служба университета. Междисциплинарная площадка объединит психологов, юристов, социологов и журналистов. Взаимодействие специалистов позволит эффективно исследовать одну из наиболее остросоциальных проблем на сегодняшний день.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Госдуме рассматривают возможность снятия ограничений с длительности пребывания на должности ректоров МГУ и СПбГУ.

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