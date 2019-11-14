На базе СПбГУ откроется научный центр по изучению проблем домашнего насилия

Инициатором создания научного центра выступил профессор кафедры уголовного права СПбГУ Владислав Щепельков.
Причиной возникновения такой идеи стало скандальное убийство аспирантки вуза доцентом Олегом Соколовым. После трагического события интернет-пользователи обрушили шквал «недопустимых комментариев» в адрес погибшей. Как отмечает профессор Щепельков, именно такая реакция окружающих заставляет жертв домашнего насилия молчать о происходящем.
Создание центра изучения проблем домашнего насилия анонсировала пресс-служба университета. Междисциплинарная площадка объединит психологов, юристов, социологов и журналистов. Взаимодействие специалистов позволит эффективно исследовать одну из наиболее остросоциальных проблем на сегодняшний день.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Госдуме рассматривают возможность снятия ограничений с длительности пребывания на должности ректоров МГУ и СПбГУ.