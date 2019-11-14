Путин сможет продлевать полномочия ректора СПбГУ без ограничений

Путин сможет продлевать полномочия ректора СПбГУ без ограничений
Отметим, что на данный момент возраст ректора, согласно Трудовому кодексу РФ, не может превышать 65 лет. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Государственной думе обсуждается поправка, которая позволит президенту продлевать полномочия ректоров главных вузов страны — МГУ и СПбГУ, — бесконечно.

В четверг, 14 ноября, нижняя палата парламента по образованию и науке рекомендовала к одобрению во втором чтении внесенное депутатами предложение. Отметим, что на сегодняшний день, согласно законодательству, ректор не может занимать свою должность дольше двух сроков протяженностью пять лет.

Однако поправка, провозглашающая отмену ограничений, означает, что руководители высших учебных заведений наделяются своими полномочиями бессрочно, пишет ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после громкого убийства студентки доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, депутат Законодательного Собрания Петербурга Максим Резник призвал сменить руководство университета.

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