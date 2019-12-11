Именинник пытался провезти 211 кг сыра из Финляндии на день рождения

Из Финляндии в России хотели провезти сыр. Фото: pixabay.com

Из Финляндии в России хотели провезти сыр. Фото: pixabay.com

В Россию из Финляндии пытались провезти молочную продукцию и партию игрушек. Автобус с товарами проверили на таможенном посту МАПП Брусничное Выборгской таможни.

При осмотре салона таможенники выявили бесхозные товары — 38 игрушек и 30 единиц термобелья, а также 211 кг молочных продуктов. Вещи, как оказалось, принадлежат двум пассажирам автобуса — гражданам Российской Федерации, сообщает пресс-служба Выборгской таможни.

Владелица игрушек и термобелья пыталась убедить таможенников в том, что приобрела товары по просьбе знакомых. Чеки женщина не сохранила.

Мужчина, купивший 211 кг сыра и масла, в свою очередь заявил, что завтра празднует день рождения. Потому «решил себя побаловать, но не рассчитал норму».

«Весь товар признан не предназначенным для личного пользования», — уточнили в пресс-службе.

В отношении двух пассажиров возбуждены дела об административном правонарушении. Товар изъят и направлен на экспертизу для определения рыночной стоимости. Молочную продукцию в ближайшее время уничтожат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на границе с Выборгом мужчину остановили при попытке провезти 23 кг сыра и фрикаделек из Финляндии.