Петербуржца поймали при попытке провезти 23 кг сыра и мяса из Финляндии

Весь найденный товар в скором времени уничтожат. Фото: СЗТУ

Весь найденный товар в скором времени уничтожат. Фото: СЗТУ

Жителя Петербурга поймали с поличным на границе в Выборге. Он попытался провезти 23 кг финской «запрещенки» в своем автомобиле Mitsubishi.

Во время досмотра петербуржец заявил таможенникам, что не провозит в автомобиле продукцию, которая подлежит декларации. Однако сотрудники пропускного пункта «Торфяновка» все же заподозрили неладное и просканировали машину. На экране пограничники заметили посторонние предметы в запаске и обшивке.

По данным Северо-Западного таможенного управления, оттуда были извлечены и изъяты 23 килограмма упаковок готовой к употреблению мясной и молочной продукции (фрикадельки и сыр).

Весь найденный товар в скором времени уничтожат. Нарушитель привлечен к административной ответственности.

Ранее GazetaSPb сообщала, что два друга из Финляндии получили по 5 лет колонии за дебош на Торфяновке.