Маршрут автобуса №100 продлевают до Балтийского вокзала

С 16 декабря трасса автобусного маршрута №100 будет продлена до Балтийского вокзала в Петербурге. Сейчас конечной остановкой автобуса является станция метро «Адмиралтеская».

Корректировки в маршрут внесены для того, чтобы обеспечить дополнительную связь Васильевского острова и Адмиралтейского района. Автобусы также улучшат транспортное обслуживание новых кварталов на намывной территории, сообщает пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс».

Маршрут №100 будет проходить от Наличной улицы по улице Кораблестроителей, Мичманской, Морской набережной, Прибалтийской площади, улице Кораблестроителей, Нахимова. Далее — по действующей трассе до площади Труда, набережной Крюкова канала, улицам Глинки и Декабристов, Лермонтовскому проспекту и Ново-Петергофскому мосту.

Как уточняет перевозчик, ежедневно на линию будут направляться два дополнительных автобуса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на маршрут №330 в Петербурге выйдут четыре дополнительных автобуса.