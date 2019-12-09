От Колпино до станции «Шушары» запустят дополнительные автобусы №330

Автобусы запустят в связи с увеличением пассажиропотока. Фото: ГУП "Пассажиравтотранс"

Автобусы запустят в связи с увеличением пассажиропотока. Фото: ГУП "Пассажиравтотранс"

В Петербурге на маршрут №330 выйдут четыре дополнительных автобуса. Запустить их решено в связи с увеличением пассажиропотока.

Дополнительные автобусы будут курсировать по будням, сообщает СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Маршрут соединяет Оборонную улицу в городе Колпино и станцию метро «Шушары». С 9 декабря трассу решено продлить до Привокзальной площади в Колпино.

Теперь автобусы следуют по Октябрьской улице, Привокзальной площади, улице Труда, Банковскому переулку, Тверской улице, далее — по действующей трассе до Автозаводского проезда, напоминает «Пассажиравтотранс».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мае 2020 года в Петербург прибудет партия из ста односекционных автобусов вместимостью до ста человек. Аукцион на закупку объявил ГУП «Пассажиравтотранс». Стоимость автобусов оценивается в 1,67 млрд рублей.