В мае в Петербург прибудут 100 односекционных автобусов

В Петербург в мае 2020 года прибудет партия односекционных автобусов. Аукцион на закупку объявил ГУП «Пассажиравтотранс».

Всего будет приобретено 100 автобусов вместимостью до 100 человек. Общая стоимость транспорта составит 1,67 млрд рублей, сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Автобусы поступят следом за другой партией. На прошлой недели предприятие объявило аукцион на закупку 100 двухсекционных автобусов на 2,3 млрд рублей. Поставка намечена на март-май 2020 года.

Новые автобусы отличают высокий экологический класс двигателя и низкий пол. В салонах размещены зарядные устройства для телефонов, каждый валидатор принимает оплату по банковской карте.

Транспорт будет приобретен с использованием механизма лизинга. Закупка, по данным «Пассажиравтотранса», станет самой крупной в рамках собственной инвестиционной программы за последние годы.