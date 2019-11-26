«Пассажиравтотранс» приобретет автобусов на 2,3 млрд рублей

Новый транспорт прибудет в Петербург уже в наступающем году.

Об этом стало известно сегодня, 26 ноября. Обо всем сообщили в СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Предприятие готово потратить на 200 новых автобусов около 2,3 миллиардов рублей. Сейчас ищут поставщика, который привезет в Санкт-Петербург общественный транспорт – по предварительным данным, это случится уже в мае 2020 года. Каждый автобус должен вмещать до 160 человек, они будут в том числе обслуживать болельщиков чемпионата Европы по футболу. Уточняется, что они должны быть приспособлены для маломобильных граждан, а также иметь высокий экологический класс двигателя.

Также «Пассажиравтотранс» в скором времени планирует объявить аукцион на закупку автобусов вместимостью до 100 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы все чаще оплачивают проезд банковскими картами. В этом году 1,5 млн пассажиров оплатили проезд банковской картой.