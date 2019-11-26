Петербуржцы все чаще оплачивают проезд банковскими картами

Жители Петербурга все реже используют наличные для оплаты проезда в общественном транспорте. В этом году 1,5 млн пассажиров оплатили проезд банковской картой.

Как сообщили в ГУП «Горэлектротранс», в октябре петербуржцы 262 тысячи раз оплатили поездку банковской картой в общественном транспорте. Два года назад количество транзакций за год было в 300 раз меньше.

Рост числа оплаты проезда банковской картой обусловлен модернизацией транспорта — сейчас в Петербурге установлены терминалы для такой оплаты в четырех из пяти транспортных средств. В скором времени такая возможность появится на всех единицах общественного транспорта.

Система бесконтактной оплаты на сегодняшний день есть в 646 трамваях и 549 троллейбусах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов: проезд по «Подорожнику» подорожает на два рубля.