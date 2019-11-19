Беглов: проезд по «Подорожнику» подорожает на два рубля

Стоимость проезда в Петербурге для владельцев карт «Подорожник» в 2020 году вырастет на два рубля. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

«Это значит, что владельцы карты «Подорожник» по самому востребованному тарифу за проезд в метро будут платить 38 рублей, а в наземном транспорте — 33″, — сказал он в эфире «Радио России».

При этом стоимость разового проезда увеличится на 10 рублей. Поездка в наземном транспорте обойдется в 50 рублей, в метро — 55 рублей. Увеличение тарифов рассчитано на туристов, именно они чаще всего прибегают к разовым поездкам.

На деньги, которые туристы заплатят за проезд, Петербург сможет пополнить парк общественного транспорта, отметил Беглов. По подсчетам городских властей, вырученных средств хватит на закупку около 50 автобусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проезд в Петербурге подорожает с 1 января 2020 года.