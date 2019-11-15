Стоимость проезда в Петербурге вырастет на 10 рублей

В Петербурге с начала следующего года на 10 рублей поднимется стоимость проезда в наземном пассажирском транспорте и метрополитене.

Как сообщили в пресс-службе вице-губернатора Эдуарда Батанова, с 1 января 2020 года стоимость разового проезда в наземном общественном транспорте составит 50 рублей, а в метро — 55 рублей.

Также в Петербурге принято решение увеличить стоимость проездов на всех видах общественного транспорта для владельцев проездных билетов. Так, их стоимость увеличится на 4%.

Сейчас пассажиры метрополитена могут приобрести жетон за 45 рублей, а билет на автобус, трамвай или троллейбус стоит 40 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов рассказал о планах повысить стоимость проезда.