Беглов рассказал о планах повысить стоимость проезда

Петербуржцам придется платить за общественный транспорт примерно на 15 рублей больше.

Об этом стало известно 7 ноября. Обо всем губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в эфире программы «Петербург. Новый взгляд». Сейчас правительство решает, повышать ли стоимость проезде на общественном транспорте в 2020 году. По предварительным данным, жетон в метро может стоить 60 рублей, а билет на наземный транспорт – 50. Чтобы сэкономить, петербуржцы смогут купить «Подорожник» – проездной позволяет сохранить 5-8% от цены.

Глава города отметил, что пока окончательное решение не принято и власти решают вопрос.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Вишневский будет бороться за сдерживание роста цен за проезд. Причиной резкого роста тарифов на пользование общественным транспортом является возможное отсутствие дополнительного субсидирования в размере 1,7 миллиарда рублей.