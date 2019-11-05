Вишневский будет бороться за сдерживание роста цен за проезд

Борис Вишневский направил соответствующий запрос в комитет по транспорту Петербурга. Ответ заставил его возмутиться. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Борис Вишневский направил соответствующий запрос в комитет по транспорту Петербурга. Ответ заставил его возмутиться. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Комитет по транспорту Законодательного собрания Петербурга предоставил отчет, по которому проезд на метро может подорожать до 60 рублей, а на наземном транспорте — до 50.

Информацию Смольный отправил в ответ на запрос депутата Бориса Вишневского. Причиной резкого роста тарифов на пользование общественным транспортом является возможное отсутствие дополнительного субсидирования в размере 1,7 миллиарда рублей.

Как утверждает Борис Вишневский, ранее вице-губернатор Северной столицы Эдуард Батанов сообщал, что максимальный рост стоимости проезда составит 5 рублей. Парламентарий подчеркнул, что завтра же выступит с поправками к законопроекту, поскольку «резкий рост тарифов совершенно недопустим».

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Министерстве транспорта разрабатывают проект по оплате проезда бонусами от сдачи пластиковой тары.