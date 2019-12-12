У жителя Караганды в Петербурге украли $14 тысяч на покупку авто

Житель Караганды лишился $14 тыс. в Петербурге. Деньги он планировал потратить на покупку автомобиля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ночь на 12 декабря в полицию обратился 47-летний гражданин Казахстана. В Петербург он приехал из Караганды и остановился в одном из отелей на улице Хошемина.

Около десяти вечера 10 декабря мужчина покинул отель и сел в автомобиль Kia. В салоне находились двое «знакомых знакомого». После чего машина уехала в неизвестное место. Злоумышленники привезли карагандинца в гаражи и, угрожая ему ножом, отобрали сумку с $14 тыс.

Похитители разыскиваются. Пострадавший сообщил полиции приметы и предполагаемые имена злоумышленников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Карпинского в Петербурге похитили женщину. По словам потерпевшей, мужчина затащил её в автомобиль и увез в отель.