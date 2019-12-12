Главу религиозного фонда в Петербурге арестовали по делу об убийстве

Главу религиозного фонда в Петербурге арестовали по делу об убийстве
Глава религиозной организации заключен под стражу. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге дело главы религиозной организации переквалифицировали в «убийство» и «приготовление к преступлению». Мужчина заключен под стражу.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 42-летнего председателя Фонда возрождения христианских ценностей «Священная лига Святого Георгия» задержали в 2018 году после нападения на подчиненных.

В конце января он, вооружившись пистолетом и ножом, ворвался в кабинет в бизнес-центре «Норд-Вест сервис дракон» на улице Стахановцев. В этот момент внутри находились двое сотрудников фонда 30 и 32 лет. Действовал глава на почве личной неприязни. Мужчина открыл стрельбу по сотрудником и попытался ударить одного из них ножом, после чего сбежал.

В отношении главы фонда было возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством». Однако под стражу его решили не заключать. В начале декабря 2019 года дело переквалифицировали в «убийство» и «приготовление к преступлению». Подозреваемый находится под арестом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти религиозную организацию оштрафовали за незаконную деятельность.

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