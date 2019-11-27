Религиозную организацию оштрафовали в Ленобласти

Прокуратура Ленинградской области сообщила, что В Волосовском районе оштрафовали религиозную организацию «Церковь евангельских христиан Хлеб Жизни». Причиной тому стала незаконная девятельность организации.

Данная религиозная организация осуществляла свою деятельность без указания своего официального полного наименования.

Было возбуждено дело об административном правонарушении.

Организацию оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные пробрались в частный дом, где проходила домашняя вечеринка. Они открыли стрельбу по хозяева и гостям. Стрелкам удалось скрыться с места преступления.