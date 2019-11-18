Неизвестные открыли стрельбу на вечеринке в Калифорнии, четверо погибли

Неизвестные открыли стрельбу на вечеринке в Калифорнии, четверо погибли
Место происшествия. Фото: @MarieEdinger/Twitter

Неизвестные пробрались в частный дом, где проходила домашняя вечеринка и открыли стрельбу по хозяева и гостям. Стрелкам удалось скрыться.

Как сообщает Associated Press, стрельба произошла в калифорнийском городе Фресно. В воскресенье вечером хозяева частного дома решили устроить вечеринку и просмотр футбольного матча на заднем дворе.

По данным полиции, неизвестные люди пробрались на задний двор дома, где уже собрались люди, и открыли по ним огонь.

Три человека скончались на месте, а четвертый умер в больнице. Все жертвы были азиатами от 25 до 35 лет. Еще шесть человек пострадали, но их жизни ничего не угрожает.

Нападавшие скрылись до приезда полиции, их личности пока не установлены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жертвами стрельбы в окрестностях Сан-Диего стали пять человек, трое из них — дети.

калифорния стрельба США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Неизвестные открыли стрельбу на вечеринке в Калифорнии, четверо погибли
На берегу озера в Тихвине нашли скелет мужчины в спальном мешке
Умер старейший солист балета Мариинского театра Владимир Лопухов
Недолив топлива на российских АЗС в разы превышает норму
Воры пробрались в квартиру ветерана в центре Петербурга и вынесли ордена с ...
Кадыров объяснил свои слова об убийстве людей за оскорбления в Сети
В Москве полыхает склад с газовым оборудованием, здания в округе эвакуируют
Черчесов прокомментировал поражение российской сборной в матче против Бельгии