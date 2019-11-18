Неизвестные открыли стрельбу на вечеринке в Калифорнии, четверо погибли

Неизвестные пробрались в частный дом, где проходила домашняя вечеринка и открыли стрельбу по хозяева и гостям. Стрелкам удалось скрыться.

Как сообщает Associated Press, стрельба произошла в калифорнийском городе Фресно. В воскресенье вечером хозяева частного дома решили устроить вечеринку и просмотр футбольного матча на заднем дворе.

По данным полиции, неизвестные люди пробрались на задний двор дома, где уже собрались люди, и открыли по ним огонь.

Три человека скончались на месте, а четвертый умер в больнице. Все жертвы были азиатами от 25 до 35 лет. Еще шесть человек пострадали, но их жизни ничего не угрожает.

Нападавшие скрылись до приезда полиции, их личности пока не установлены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жертвами стрельбы в окрестностях Сан-Диего стали пять человек, трое из них — дети.