Жертвами стрельбы в окрестностях Сан-Диего стали пять человек, трое из них — дети

Пять человек погибли при стрельбе в калифорнийском городе Сан-Диего, США. Среди погибших трое детей. Все убитые были членами одной семьи, их расстрелял в собственном доме. Выжил лишь старший сын.

Как сообщает Los Angeles Times, все произошло в одном из частных домов в Сан-Диего. 29-летняя женщина с трехлетним ребенком получили ранения и погибли на месте. Мальчики пяти и девяти лет скончались по дороге в больницу. В перестрелке погиб и 31-летний мужчина. Еще одного ребенка, 11-летнего мальчика, госпитализировали.

Известно, что рано утром кто-то звонил в экстренные службы из дома, где произошел инцидент. Однако, разговор резко оборвался. Диспетчер смог услышать лишь чей-то спор на фоне. Позже в полицию позвонили соседи и рассказали, что из дома раздаются крики и выстрелы.

Одного из детей нашли с огнестрельным ранением возле дома. Остальные были внутри. Полиция предполагает, что стрелком является кто-то из погибших.

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