Подросток из Калифорнии расстрелял одноклассников в свой день рождения

В США в калифорнийской школе «Сагас» произошла стрельба. Подросток начал стрелять по одноклассникам в день своего рождения. Двое погибли, еще трое ранены. Стрелок также госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как сообщает CNN, американские правоохранители определили личность стрелявшего в учеников калифорнийской школы «Сагас». Им оказался 16-летний учащийся Натаниэль Берхоу. Он устроил стрельбу в день своего рождения.

Жертвами стрельбы стали 16-летняя девушка и 14-летний юноша. Трое человек получили ранения и были госпитализированы в медучреждение. Стрелок также получил ранение в голову, но выжил. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полиция нашла видеозапись, сделанную на смартфон в момент происшествия. Судя по кадрам, подросток стрелял в течение 16 секунд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мексике пятеро погибли в ходе стрельбы на авторынке.