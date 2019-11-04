В Мексике пятеро погибли в ходе стрельбы на авторынке

В Мексике пятеро погибли в ходе стрельбы на авторынке
Местные власти начали расследование обстоятельств стрельбы. Фото: Pixabay

В штате Мичоакан в западной части Мексики группа неизвестных открыла огонь. В результате происшествия погибли пять человек.

Трагический инцидент случился в воскресенье, 3 ноября, на автомобильном рынке города Уруапан. Прибывшие к месту происшествия местные сотрудники правоохранительных органов не смогли задержать участников нападения, им удалось скрыться.

Как сообщает телеканал Televisa, в настоящее время проводится расследование по факту стрельбы.

По некоторым данным, за нападением может стоять одно из преступных сообществ, которые орудуют в регионе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о стрельбе в одном из баров Марселя. Пострадали более пяти посетителей.

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