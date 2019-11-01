Шесть жителей Марселя пострадали при стрельбе в баре

Неизвестный мужчина открыл стрельбу из ружья по посетителям бара в городе Марсель, Франция. При стрельбе пострадали шесть человек.

Как сообщает газета Provence, стрельба произошла вечером 31 октября в марсельском баре Terminus. Ранения получили шесть посетителей заведения, один из них находится в больнице в тяжелом состоянии.

По данным местной полиции, неизвестный подъехал к бару на мотоцикле, выстрелил несколько раз с улицы и уехал в неизвестном направлении. Его все еще не нашли, сообщает РИА Новости.

Правоохранители сообщают, что нападавший стрелял из помпового ружья: на месте происшествия нашли семь гильз 12-го калибра. Специалисты предполагают, что инцидент мог стать результатом «сведения счетов».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четыре человека стали жертвами стрельбы в Нью-Йорке.