Четыре человека стали жертвами стрельбы в Нью-Йорке

В результате стрельбы в ночном клубе в Нью-Йорке погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ранениями.
Все произошло в ночном клубе в Бруклине в 06:55 по местному времени (13:55 по мск). Четверых человек застрелили, они погибли на месте. Еще троих — двоих мужчин и одну женщину — госпитализировали.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Нью-Йорке, граждан России среди пострадавших в результате стрельбы нет. Правоохранительные органы продолжают проверку.
Старший детектив Дермот Ши на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter полиции города, сообщил, что стрельба не связана с преступными группировками.
По словам старшего детектива, после стрельбы на месте происшествия были найдены две единицы огнестрельного оружия, из которых было совершено не менее 15 выстрелов. На момент происшествия в помещении находились 15 человек.
Отмечается, что в помещении, где все произошло, легально устраивались азартные игры.
Ранее GazetaSPb сообщала, что неизвестный открыл стрельбу в немецком городе Галле, двое погибли.