Четыре человека стали жертвами стрельбы в Нью-Йорке

Все произошло в ночном клубе в Бруклине в 06:55 по местному времени. Фото: pixabay

Все произошло в ночном клубе в Бруклине в 06:55 по местному времени. Фото: pixabay

В результате стрельбы в ночном клубе в Нью-Йорке погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ранениями.

Все произошло в ночном клубе в Бруклине в 06:55 по местному времени (13:55 по мск). Четверых человек застрелили, они погибли на месте. Еще троих — двоих мужчин и одну женщину — госпитализировали.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Нью-Йорке, граждан России среди пострадавших в результате стрельбы нет. Правоохранительные органы продолжают проверку.

Старший детектив Дермот Ши на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter полиции города, сообщил, что стрельба не связана с преступными группировками.

По словам старшего детектива, после стрельбы на месте происшествия были найдены две единицы огнестрельного оружия, из которых было совершено не менее 15 выстрелов. На момент происшествия в помещении находились 15 человек.

Отмечается, что в помещении, где все произошло, легально устраивались азартные игры.

Ранее GazetaSPb сообщала, что неизвестный открыл стрельбу в немецком городе Галле, двое погибли.