Неизвестный открыл стрельбу в немецком городе Галле, двое погибли

В немецком городе Галле неизвестный открыл стрельбу. Трагический инцидент произошел сегодня, 9 октября, на улице имени Гумбольдта.

По предварительным данным, в результате произошедшего скончались два человека. Как сообщила местная полиция в своем аккаунте в Twitter, злоумышленник открыл стрельбу из автоматического оружия перед синагогой.

В правоохранительных органах также добавили, что преступнику удалось скрыться. Местных жителей предупредили об опасности в квартале, где произошла стрельба.

Детали произошедшего устанавливаются.

Ранее в GazetaSPb сообщали о стрельбе в Петербурге. Неизвестные начали стрелять около ресторана на Крестовском острове. Обошлось без пострадавших.