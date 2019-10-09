Неизвестный открыл стрельбу в немецком городе Галле, двое погибли

Неизвестный открыл стрельбу в немецком городе Галле, двое погибли
Число погибших уточняется. Фото: twitter.com

В немецком городе Галле неизвестный открыл стрельбу. Трагический инцидент произошел сегодня, 9 октября, на улице имени Гумбольдта.

По предварительным данным, в результате произошедшего скончались два человека. Как сообщила местная полиция в своем аккаунте в Twitter, злоумышленник открыл стрельбу из автоматического оружия перед синагогой.

В правоохранительных органах также добавили, что преступнику удалось скрыться. Местных жителей предупредили об опасности в квартале, где произошла стрельба.

Детали произошедшего устанавливаются.

Ранее в GazetaSPb сообщали о стрельбе в Петербурге. Неизвестные начали стрелять около ресторана на Крестовском острове. Обошлось без пострадавших.

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