Ночью у ресторана на Крестовском острове открыли стрельбу

Неизвестные открыли стрельбу возле одного из ресторанов по Южной дороге в Петроградском районе в ночь с субботу на воскресенье, 29 сентября.

Как стало известно GazetaSPb, стрельба произошла возле одного из заведений на Крестовском острове в Петербурге. Как сообщает источник в правоохранительных органах, сотрудник этого заведения обратился в полицию после того, как услышал выстрелы на улице. Однако, он не видел стрелявших, поэтому обстоятельства произошедшего остаются неизвестными.

Сотрудники полиции, оперативно прибывшие на место, не обнаружили никого и ничего подозрительного. Пострадавших в результате стрельбы нет. Правоохранительные органы проверяют информацию.

Ранее GazetaSPb сообщала, что посетитель московского ночного клуба открыл стрельбу.