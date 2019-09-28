Посетитель московского ночного клуба открыл стрельбу

Посетитель московского ночного клуба открыл стрельбу
Стрелка разыскивают. Фото: pixabay

Посетитель московского клуба открыл стрельбу. Инцидент случился в сегодня ночью, 28 сентября, в увеселительном заведении на 15-й Парковой улице.

По предварительным данным, участник, вооруженный травматическим пистолетом, ранил двух людей. К месту происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и полиции. Согласно информации ГУ МВД РФ по столице, одного из пострадавших отвезли в ближайшее медицинское учреждение, второй от госпитализации отказался.

Как сообщили «РИА Новости», стрелок скрылся после случившегося на автомобиле марки Volvo. В настоящее время сотрудники правопорядка разыскивают злоумышленника.

Ранее в GazetaSPb сообщали о стрельбе на Калининской овощебазе.

ГУ МВД России по Москве москва стрельба
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Посетитель московского ночного клуба открыл стрельбу
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