На Калининской овощебазе открыли стрельбу

Сегодня утром, 26 сентября, на территории Калининской базы неизвестные стали стрелять из травматического оружия.

Инцидент произошел на проспекте Непокоренных, 63, где располагается Калининская плодово-овощная база. О случившемся рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам свидетелей, один человек пострадал от выстрела из травматического пистолета.

На месте происшествия уже работают скорая и сотрудники правоохранительных органов. Причины стрельбы, состояние здоровья пострадавших и точное количество жертв инцидента не уточняется.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о взрыве в высшем учебном заведении Боготы, который прогремел сегодня, 26 сентября. На месте происшествия, в Национальном педагогическом университете, на данный момент оценивают ущерб, причиненный зданию и пострадавшим.