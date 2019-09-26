На Калининской овощебазе открыли стрельбу

На Калининской овощебазе открыли стрельбу
Инцидент произошел около девяти утра. Фото: https://vk.com/spb_today

Сегодня утром, 26 сентября, на территории Калининской базы неизвестные стали стрелять из травматического оружия.

Инцидент произошел на проспекте Непокоренных, 63, где располагается Калининская плодово-овощная база. О случившемся рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам свидетелей, один человек пострадал от выстрела из травматического пистолета.

На месте происшествия уже работают скорая и сотрудники правоохранительных органов. Причины стрельбы, состояние здоровья пострадавших и точное количество жертв инцидента не уточняется.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о взрыве в высшем учебном заведении Боготы, который прогремел сегодня, 26 сентября. На месте происшествия, в Национальном педагогическом университете, на данный момент оценивают ущерб, причиненный зданию и пострадавшим.

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