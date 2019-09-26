В университете Боготы прогремел взрыв

В Национальном педагогическом университете, который находится в столице Колумбии, прогремел взрыв. В результате страшного инцидента пострадали несколько человек.

Взрыв произошел внутри учебного заведения. Точное количество пострадавших вуз не называет. На странице университета в соцсети «Твиттер» написали, что в настоящее время оценивается причиненный людям и зданию ущерб.

Как сообщили в El Tiempo, пострадали пять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. К месту ЧП оперативно прибыли медики и госпитализировали травмированных и раненых.

В настоящее время приняли меры сотрудники прокуратуры и полиции.

Ранее в GazetaSPb сообщали о взрыве в городе Находка. В реанимацию попали двое жителей.