Двое похитили терминал из магазина на Стойкости, но успели его только спрятать

В Кировском районе Петербурга двое неизвестных похитили платежный терминал. Подозреваемых в преступлении задержали в этот же день.

Все произошло во вторник, 10 декабря, в помещении магазина в доме 8 на улице Стойкости. В отдел полиции обратился товаровед одного из сетевых магазинов. По его словам, в 22.47 в помещение зашли двое, похитили терминал и скрылись с места преступления.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, спустя час у дома 175 по проспекту Народного Ополчения полицейские задержали двух подозреваемых.Ими оказались 31-летний и 37-летний мужчины. Выяснилось, что второй неоднократно судим.

Похищенный терминал злоумышленники вскрыть не успели. Его нашли в парадной дома 4 по улице Стойкости. Ущерб составил 100 тыс. рублей.

По факту самоуправства было возбуждено уголовное дело.

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