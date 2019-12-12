Двое похитили терминал из магазина на Стойкости, но успели его только спрятать

Двое похитили терминал из магазина на Стойкости, но успели его только спрятать
Злоумышленники не успели вскрыть похищенный терминал. Фото: pixabay

В Кировском районе Петербурга двое неизвестных похитили платежный терминал. Подозреваемых в преступлении задержали в этот же день.

Все произошло во вторник, 10 декабря, в помещении магазина в доме 8 на улице Стойкости. В отдел полиции обратился товаровед одного из сетевых магазинов. По его словам, в 22.47 в помещение зашли двое, похитили терминал и скрылись с места преступления.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, спустя час у дома 175 по проспекту Народного Ополчения полицейские задержали двух подозреваемых.Ими оказались 31-летний и 37-летний мужчины. Выяснилось, что второй неоднократно судим.

Похищенный терминал злоумышленники вскрыть не успели. Его нашли в парадной дома 4 по улице Стойкости. Ущерб составил 100 тыс. рублей.

По факту самоуправства было возбуждено уголовное дело.

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