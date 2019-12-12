«Ленсвет» модернизирует наружное освещение в Колпино

СПб ГБУ «Ленсвет» начал проводить работы по модернизации наружного освещения в Колпинском районе Петербурга.

Сотрудники «Ленсвета» заменят ртутные светильники на светодиодные на улице Вавилова в Колпино. Модернизация освещения с установкой энергосберегающего оборудования уже проведена на проспекте Ленина и Пролетарской улице.

С начала 2019 года в обслуживание предприятия перешли объекты уличного освещения Колпинского района. Работы по модернизации системы наружного освещения за это время провели по 90 адресам.

Благодаря этому освещенность большей части района стала равномерной, безопасной и комфортной для местных жителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Невский проспект полностью перешел на светодиодное освещение.