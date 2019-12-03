Невский проспект полностью перешел на светодиодное освещение

На протяжении 4,5 километров главной улицы Санкт-Петербурга установили модернизированное светодиодное освещение.

К замене фонарей на Невском проспекте приступили в апреле 2019 года. Проект осуществлялся на средства, предоставленные ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет». К сегодняшнему дню, 3 декабря, 308 новых чугунных наверший установлены от площади Александра Невского до Адмиралтейского проспекта.

Модернизированные светодиодные лампы снизят потребление электроэнергии Невского проспекта на треть, а также сэкономят ведомству 2 миллиона рублей. Планируется, что это событие знаменует начало массового перевода улиц Петербурга на светодиодное освещение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ленсвет» намерен ликвидировать использование ртутных ламп в городском освещении.