«Ленсвет» ликвидирует ртутные лампы в городском освещении

Новые светильники более экономичны и просты в использовании. Фото: pixabay.com

Новые светильники более экономичны и просты в использовании. Фото: pixabay.com

СПб ГБУ «Ленсвет» больше не будет использовать ртутные лампы накаливания в системе наружного освещения. Вместо них на улицах города установят светодиодные светильники.

Об этом gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 28 ноября. В 2019 году сотрудники «Ленсвета» успели заменить 35% от всего количества ртутных ламп в городе. Оставшиеся десять тысяч светильников будут заменены в следующем году.

Современное освещение позволит снизить потребление электроэнергии в 2,5 раза. Кроме того, изменения положительно скажутся на бюджете: светодиоды сэкономят 14,3 миллионов рублей ежегодно. Вложенные в их приобретение и установку средства планируют окупить за 4,5 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ленсвет» заменил старые проводы на новые, с повышенной пропускной способностью.