“Ленсвет” запустит больше тока по Санкт-Петербургу

План уже выполнили на 38%. Фото: pixabay.com

План уже выполнили на 38%. Фото: pixabay.com

Старые провода поменяют на новые с более высокой пропускной способностью.

“Ленсвет” заменит провода в нескольких районах Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в предприятии 7 июня. Неизолированные провода воздушных линий поменяют на самонесущие изолированные (СИП).

Сейчас работы активно идут в пригородах Санкт-Петербурга: Кронштадте, Курортном, Петродворцовом, Красносельском районах и скоро начнутся в Пушкине и Колпино. Провода меняют и в Адмиралтейском и Приморском районах Петербурга.

Работы уже выполнены на 32 адресах: снято 23 км старых сетей с низкой пропускной способностью, проложены новые сети. План работ выполнен на 38%, к осени “Ленсвет” хочет закончить план. Всего поменяют свыше 60 км проводов — для сравнения, протяженность Петербурга с севера на юг составляет около 45 км.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что жители Санкт-Петербурга смогут сдать пластиковые бутылки.