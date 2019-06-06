В “Перекрестке” россияне смогут сдать пластиковые бутылки

По результатам пилота примут решение о распространении проекта и в другие регионы России. Фото: https://pixabay.com

По результатам пилота примут решение о распространении проекта и в другие регионы России. Фото: https://pixabay.com

Принципы экономики замкнутого цикла и положительных моментах для бизнеса рассказали на ПМЭФ-2019.

Соглашение на полях Петербургского международного экономического форума было подписано сегодня между главным исполнительным директором Х5 Retail Group Игорем Шехтерманом и президентом Unilever в России, Украине и Белоруссии Джейви Раманом. Об этом сообщают “РИА. Новости”.

Пилотные фандоматы планируют установить в московских магазинах Х5. Фандоматы — брендированные автоматы по приему использованной пластиковой тары у населения для переработки. Пилотный проект планирую реализовывать в начале с поощрением покупателей. В магазинах можно будет увидеть скидки на товары.

Unilever будет выпускать продукцию в экологичной упаковке из переработанного полимерного сырья. По результатам пилота примут решение о распространении проекта и в другие регионы России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Университет ИТМО и Фонд «Сколково» подписали соглашение в ходе ПМЭФ-2019.