Пустую дорогу на Белградской не смогли поделить две легковушки

Пустую дорогу на Белградской не смогли поделить две легковушки
Машины столкнулись на перекрестке. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на перекрестке Белградской улицы и улицы Турку произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Очевидцы предположили, что причиной для столкновения послужила невнимательность водителей.

Авария случилась сегодня утром, 12 декабря. Машины не смогли разъехаться практически на пустой дороге. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что один из автомобилей лишился бампера.

К месту происшествия прибыли сотрудники ДПС. Столкновение было несильным, обошлось без пострадавших. Пробок в районе происшествия нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о погоне на автотрассе «Нарва». Оказалось, что от сотрудников ДПС пытался скрыться автоугонщик.

дтп легковушки новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На первый поезд в Крым из Петербурга продано 500 билетов
Skoda презентовала новые Rapid и Karoq для российского рынка
Атомный ледокол «Арктика» вышел на испытания на Балтике
ДТП на Литейном проспекте спровоцировало пробку
Футбольный фанат получил 3 года условно за удар ОМОНовца
Россия выслала двух немецких дипломатов на родину
Инспектора-взяточника из Петербурга обязали выплатить государству 540 тысяч
ТНТ вырезал шутку про Путина из сериала «Слуга народа» c Зеленским в главной роли