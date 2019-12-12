Пустую дорогу на Белградской не смогли поделить две легковушки

В Северной столице на перекрестке Белградской улицы и улицы Турку произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Очевидцы предположили, что причиной для столкновения послужила невнимательность водителей.

Авария случилась сегодня утром, 12 декабря. Машины не смогли разъехаться практически на пустой дороге. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что один из автомобилей лишился бампера.

К месту происшествия прибыли сотрудники ДПС. Столкновение было несильным, обошлось без пострадавших. Пробок в районе происшествия нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о погоне на автотрассе «Нарва». Оказалось, что от сотрудников ДПС пытался скрыться автоугонщик.