Погоня на автотрассе «Нарва» закончилась поимкой злоумышленника на угнанном авто

В Ломоносовском районе Ленобласти стражи порядка поймали автоугонщика с поличным. Злоумышленник ехал на иномарке, которую угнал в деревне Гостилицы.

Все произошло в среду, 11 декабря, в 2:32 на 44 километре автотрассы «Нарва». Наряд ДПС попытался остановить водителя на седан Hyundai Solaris для проверки документов, однако тот только увеличил скорость.

В ходе преследования на 51 км автотрассы водитель не справился с управлением и влетел в столб освещения. Это злоумышленника не остановило – он попытался сбежать. Продлилась погоня не долго, его задержали и установили личность. Водителем оказался 33-летний безработный житель Кировска, ранее он уже был судим за мошенничество.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в 4:20, в полицию обратилась 51-летняя владелица разбитого автомобиля. Она сообщила, что в деревне Гостилицы от дома №5 по улице Комсомольской неизвестный похитил ее Hyundai Solaris. Стоимость похищенного — 540 тыс. рублей. Она добавила, что иномарка пропала в период с 16 часов 10 декабря до 3 часов следующего дня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием пешехода. От наезда иномарки пострадал подросток.