Подросток угодил под колеса иномарки на Таллинском шоссе

Подросток угодил под колеса иномарки на Таллинском шоссе
Место происшествия. Фото: vk.com/dorinspb

Юноша переходил проезжую часть по пешеходному переходу на «зеленый свет», когда на него наехал автомобиль в Ломоносовском районе Ленобласти.

Согласно данным местного ГИБДД, дорожное происшествие произошло в среду вечером, 11 декабря, возле дома №40 по Таллинскому шоссе. 16-летний мальчик переходил дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода. В этот момент его сбила иномарка. Для пешеходов горел зеленый сигнал светофора.

Приехавшие на место происшествия сотрудники скорой помощи госпитализировали несовершеннолетнего в медучреждение. Медики оценили состояние пострадавшего как тяжелое.

Виновник ДТП — 57-летний мужчина за рулем автомобиля «Форд Фокус», ехал на красный свет.

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