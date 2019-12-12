Подросток угодил под колеса иномарки на Таллинском шоссе

Юноша переходил проезжую часть по пешеходному переходу на «зеленый свет», когда на него наехал автомобиль в Ломоносовском районе Ленобласти.

Согласно данным местного ГИБДД, дорожное происшествие произошло в среду вечером, 11 декабря, возле дома №40 по Таллинскому шоссе. 16-летний мальчик переходил дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода. В этот момент его сбила иномарка. Для пешеходов горел зеленый сигнал светофора.

Приехавшие на место происшествия сотрудники скорой помощи госпитализировали несовершеннолетнего в медучреждение. Медики оценили состояние пострадавшего как тяжелое.

Виновник ДТП — 57-летний мужчина за рулем автомобиля «Форд Фокус», ехал на красный свет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каршеринг превратил «Жигули» в металлолом на пересечении Стачек и Трефолева.