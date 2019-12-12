Каршеринг превратил «Жигули» в металлолом на пересечении Стачек и Трефолева

В Петербурге на пересечении проспекта Стачек и улицы Трефолева произошло серьезное ДТП. Одного из водителей госпитализировали в тяжелом состоянии.

Авария с участием автомобиля ВАЗ-2107 и машины сервиса каршеринга случилась сегодня ночью, 12 декабря. На опубликованных кадрах видно, что отечественное авто фактически превратилось в груду металла. Каршеринг тоже поврежден не слабо.

Каршеринговый автомобиль при повороте не пропустил «Жигули». Второй на высокой скорости врезался в бок машины.

«Каршеринг делал поворот там, где знак только прямо или на право», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», указав на то, что водитель нарушил два правила.

Другие подробности произошедшего неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об еще одном ДТП с участием каршеринга. Машины столкнулись на перекрестке проспекта Юрия Гагарина и Кузнецовской улицы.