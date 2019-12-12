На перекрестке Юрия Гагарина и Кузнецовской «встретились» каршеринг и такси

На перекрестке Юрия Гагарина и Кузнецовской &#171;встретились&#187; каршеринг и такси
Машины столкнулись на перекрестке. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на перекрестке проспекта Юрия Гагарина и Кузнецовской улицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля каршеринговой службы. От удара машины сильно помяло.

Авария случилась в ночь на четверг, 12 декабря. На опубликованных кадрах видно, что у одной из машин серьезно пострадала передняя часть, что случилось со второй – не запечатлено.

«На дорогах города две беды: каршеринг и такси», — написал один из пользователей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Точные причины столкновения и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием такси и легкового автомобиля. Машины не смогли разъехаться на повороте.

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