На перекрестке Юрия Гагарина и Кузнецовской «встретились» каршеринг и такси

В Петербурге на перекрестке проспекта Юрия Гагарина и Кузнецовской улицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля каршеринговой службы. От удара машины сильно помяло.

Авария случилась в ночь на четверг, 12 декабря. На опубликованных кадрах видно, что у одной из машин серьезно пострадала передняя часть, что случилось со второй – не запечатлено.

«На дорогах города две беды: каршеринг и такси», — написал один из пользователей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Точные причины столкновения и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием такси и легкового автомобиля. Машины не смогли разъехаться на повороте.