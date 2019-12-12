Такси «прижалось» к легковушке на Малоохтинской набережной

Такси &#171;прижалось&#187; к легковушке на Малоохтинской набережной
Участники пытались повернуть. Фото: vk.com/unreleased_dtp

В Петербурге на Малоохтинской набережной произошло ДТП с участием автомобиля такси. Машине не поделили дорогу при повороте.

Авария случилась в ночь на четверг, 12 декабря. По словам автора записи в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», таксист подлез под ворот.

«Он рассчитывал, что мы вместе будем поворачивать», — написал автор записи, комментируя столкновение.

По словам пользователей в социальной сети «ВКонтакте», в данной ситуации не прав оказался водитель легкового автомобиля.

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Такси «прижалось» к легковушке на Малоохтинской набережной
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