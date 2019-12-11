В петербургской подземке рассказали о секретных бункерах

В петербургской подземке рассказали о секретных бункерах
Все сотрудники метрополитена проходят специальное обучение, чтобы суметь правильно действовать в случае экстренной ситуации. Фото: Baltphoto

Представители петербургского метрополитена опровергли известный миф о наличии секретных бункеров в городской подземке.

Несмотря на отсутствие загадочных убежищ, при возникновении экстренной ситуации метро действительно может стать убежищем для горожан. Оно может автономно обеспечиваться электричеством, водой, а также использовать вентиляцию и канализацию.

Если прозвучит сигнал «воздушная тревога», метро полностью закроется, превратившись в неприступную подземную крепость. Кроме того, метрополитен может помочь петербуржцам спастись от радиации в случае техногенной катастрофы. Предусмотрена и система защиты от наводнений: затворы не дадут воде затопить тоннели, рассказали в пресс-службе метро.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как подземку Северной столицы готовят к новогодним праздникам.

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