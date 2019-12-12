Псковские таможенники обнаружили контрабанду сигарет на 40 миллионов

Перевозчик пытался скрыть 16 тонн табака за тремя тоннами щепы и древесных брикетов. Фото: sztu.customs.ru

Перевозчик пытался скрыть 16 тонн табака за тремя тоннами щепы и древесных брикетов. Фото: sztu.customs.ru

Псковские таможенники на пункте пропуска Бурачки обнаружили в грузовом автомобиле сигареты на 40 млн рублей вместо топливных брикетов.

Водитель большегруза выезжал с таможенной территории ЕАЭС в Латвию. Согласно товаросопроводительным документам в транспортном средстве перемещалась щепа и топливные брикеты. Однако в результате осмотра было обнаружено иное содержимое, первой неладное заметила служебная собака Диастар. Немецкая овчарка подала знак, что означало наличие запрещенного к провозу товара. Оказалось, что за перевозимым грузом были спрятаны 2 тыс. 249 коробок с сигаретами.

Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении, всего сотрудники выявили 899 тыс. 600 пачек сигарет с акцизными марками Белоруссии. Перевозчик пытался скрыть 16 тонн табака за тремя тоннами щепы и древесных брикетов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что перевозчик пытался замаскировать от таможенников сигареты под пиломатериалы.