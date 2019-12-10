Псковские таможенники обнаружили на границе 6 тысяч пачек сигарет, замаскированных под пиломатериалы

На российско-латвийской границе в Псковской области сотрудники таможенной службы выявили 5810 пачек контрабандных сигарет.

Об инциденте сегодня, 10 декабря, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. На железнодорожном пропускном пункте Скангали Псковской таможни сотрудники службы проверили ввозимые в Россию «пиломатериалы образные».

Как выяснилось при детальном рассмотрении, «пиломатериалы» оказались сигаретными пачками различных марок в количестве почти шести тысяч штук. Контрабанду изъяли и отправили на товароведческую экспертизу. В отношении нарушителей проводятся проверочные мероприятия.

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