Собчак вмешалась в конфликт Кадырова и Сокурова

Телеведущая Ксения Собчак включилась в скандал между режиссером Александром Сокуровым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

В ответ на претензии Сокурова Кадыров обвинил его в отсутствии патриотизма и причастности к антироссийским санкциям.

«С легкой руки Кадырова „такие как Сокуров“ вдруг стали виновными в санкциях против России и, в частности, драконовских мер WADA… логика на грани фантастики», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Напомним, 10 декабря на заседании Совета по правам человека Александр Сокуров предложил переосмыслить звание Героя России. Он отметил, что сейчас его носят как погибшие солдаты Псковской дивизии, так и «воевавшие с ними Кадыровы».

Рамзан Кадыров прокомментировал слова режиссера Александра Сокурова о необходимости переосмыслить звание Героя России. Высказывания режиссера он посчитал провокационными и «не прикрыто националистическими».

Президент России Владимир Путин на слова Сокурова ответил тем, что носить звание Героя России достоин любой, кто работает на страну, «защищает, готов отдать за неё жизнь».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров выразил своё мнение относительно инцидента с работником посольства США в аэропорту Шереметьево.