В Петербурге «заминировали» пять университетов за день

Петербургские вузы вновь затронула волна эвакуаций. На этот раз, 12 декабря, в Северной столице эвакуировали пять университетов из-за угрозы минирования, сообщают студенты в соцсетях.

Так, в течение дня были эвакуированы студенты и преподаватели следующих высших учебных заведений: НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Аграрный университет, Российский государственный гидрометеорологический университет, Горный университет и ЛГУ им. Пушкина. Помимо этого, без занятий сегодня остались несколько школ и гимназий в разных районах города.

Минувшая неделя отличилась эвакуацией более 30 тысяч человек из-за сообщений с угрозами от анонимов. Правоохранители проверили на наличие взрывных устройств несколько десятков больниц и торговых центров, а также более сотни школ по всему городу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что станции метро и районные суды в Петербурге «заминировали».