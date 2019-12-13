Общественные пространства в Петербурге получат финансовую поддержку

Депутаты в Петербурге поддержали законопроект о финансовой поддержке развития общественных пространств. Теперь такие места приравнены к объектам благоустройства.

Один из авторов соответствующего законопроекта Денис Четырбок объяснил, что в Петербурге наблюдается острая необходимость реставрации культурного наследия города. По его словам, решению этой проблемы может поспособствовать открытие креативных пространств.

Четырбок отметил, что в Северной столице уже есть несколько проектов, реализованных на деньги частных инвесторов, а в частности «Новая Голландия», «Голицын Лофт» и «Севкабель Порт». Однако, по словам депутата, город нуждается в большем количестве таких пространств. При этом парламентарий подчеркнул, что горожане должны сами выбирать, как будет выглядеть это место.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закрывается пространство Охта Lab.