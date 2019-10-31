В Петербурге закрывается пространство Охта Lab

Культурно-образовательное пространство Охта Lab в Петербурге прекращает деятельность. С 1 ноября площадка закрывается на переосмысление.

Создатели пространства планируют разработать новую концепцию. Акцент будет смещен в сторону семейной аудитории с детьми.

«Благодарим вас за пройденный вместе с нами путь в течение этих 3 с лишним счастливых лет! Мы готовим для вас что-то замечательное», — сообщается на сайте Охта Lab.

Арендаторы пространства продолжат работу в ТРЦ «Охта Молл». Магазин комиксов «28» переезжает в помещение на третьем этаже напротив «Буквоеда». Филиал Библиотеки имени Маяковского откроется на третье этаже напротив Joki Joya.

Охта Lab — культурно-образовательное пространство, расположенное в торговом центре «Охта Молл». На площадке проводятся дискуссии, встречи с интересными людьми, кинопоказы, дебаты на актуальные темы, лекции, театральные постановки, концерты и мастер-классы.

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