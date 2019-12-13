Двое из свадебного картежа устроили стрельбу в Петербурге и испортили праздник молодым

Двое мужчин были на автомобилях марок Audi A5 и Mercedes-Benz в свадебном потоке. Фото: pixabay

Двое мужчин были на автомобилях марок Audi A5 и Mercedes-Benz в свадебном потоке. Фото: pixabay

В Петербурге на пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала местные жители были напуганы услышанной стрельбой. Оказалось, что за оружие схватились водители, двигающиеся в составе свадебного кортежа.

Инцидент произошел в четверг, 12 декабря. Проезжую часть не смогли поделить водитель «ГАЗели» и двое мужчин на автомобилях марок Audi A5 и Mercedes-Benz из свадебного потока. Один из них начал угрожать водителю фургона, после чего сделал один выстрел в воздух и ударил по двери транспорта. Обошлось без пострадавших, мужчины на иномарках скрылись.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, сотрудники ГИБДД по горячим следам остановили обе легковушки, однако в отдел полиции отправились уже не двое, а четверо граждан. Трое — уроженцы закавказских государств. У одного из них изъяли газовый пистолет.

В ходе разбирательств выяснилось, что к хулиганской стрельбе причастен 25-летний выходец из Закавказья. Мужчина ранее судим за преступление по факту нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об обнаружении трупа в одном из отелей Петербурга. Мертвую женщину нашли в номере.