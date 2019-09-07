В Петербрге проехал свадебный кортеж из эвакуаторов

Сегодня, 7 сентября, к кронштадскому ЗАГСу двое возлюбленных прибыли с необычным сопровождением.

К ЗАГСу подъехали более десяти эвакуаторов, украшенных шарами. Такая идея пришла жениху, который работает на данном транспорте.

Кортеж проследовал из Петербурга в Кронштадт, который возглавляла машина молодоженов.

Жених рассказал, что вместе с супругой они более семи лет и отметить радостное событие хотели необычно.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Ленинградской области свадьба закончилось для жениха реанимацией. Мужчину сбила машина, когда он вышел на дорогу, чтобы поднять деталь от автомобиля. Все произошло днем на Пушкинском шоссе. Водитель скрылся с места происшествия.